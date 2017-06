Carreno Busta sagt für Wimbledon ab

Erlebe

deinen Sport

live AEGON Classic Women Single Fr 12:30 WTA Birmingham: Viertelfinals Mallorca Open Women Single Fr 12:30 WTA Mallorca: Viertelfinals AEGON Classic Women Single Sa 12:30 WTA Birmingham: Halbfinals Mallorca Open Women Single Sa 15:00 WTA Mallorca: Halbfinals AEGON International Women Single So 12:00 WTA Eastbourne: Tag 1 AEGON Classic Women Single So 14:30 WTA Birmingham: Finale Mallorca Open Women Single So 17:00 WTA Mallorca: Finale AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale

Die Turniere auf Gras werden in diesem Jahr zur Gänze ohne Pablo Carreno Busta auskommen müssen: Der Spanier laboriert weiterhin an einer Bauchmuskelverletzung.

Rasen ist zwar nicht das bevorzugte Geläuf von Pablo Carreno Busta, leichten Herzens ein Grand-Slam-Turnier auszulassen kann allerdings auch nicht im Sinne des Spaniers sein. Nun steht aber fest, dass Carreno Busta nicht in Wimbledon starten wird können. Die Bauchmuskelzerrung, die den 25-Jährigen in Paris im Viertelfinale gegen Rafael Nadal zur Aufgabe gezwungen hatte, ist noch nicht vollständig ausgeheilt.

"Ich bin immer noch in der Genesungsphase", erklärte Carreno Busta, im Moment an Position 17 in der Welt klassiert. Er hätte einen kleinen Riss im Bauchmuskelbereich erlitten, die Ärzte würden ihm davon abraten, jetzt schon wieder mit voller Kraft zu trainieren. Die nächsten Auftritte für Pablo Carreno Busta sind nun auf Asche geplant, direkt nach Wimbledon in Bastad, danach bei den German Open in Hamburg.

Pablo Carreno Busta im Steckbrief