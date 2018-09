Großes Talent, große Ansprüche: Naomi Osaka hält dem Druck stand

Naomi Osaka wird nach dem Vorbild der Williams-Schwestern zum Star aufgebaut. Mit den ersten Erfolgen wachsen auch die Erwartungen an die Japanerin, die weit über das Tennis hinausreichen.

In New York bekam die Tenniswelt eine Ahnung davon, welch gewaltigem Druck diese junge Frau mit der wilden Lockenmähne ausgesetzt ist. Nach ihrem Einzug ins Viertelfinale der US Open kamen Naomi Osaka die Tränen, doch die Japanerin weinte nicht nur vor Freude. Viel mehr brach sich die Erleichterung Bahn, endlich den Erwartungen gerecht zu werden.

"Jedes Mal bei einem Grand Slam bin ich gefragt worden, ob ich die dritte Runde überstehe. Als ich in Australien in der vierten Runde stand, haben die Leute gefragt: Kommst du noch weiter, oder war es das jetzt?", erklärte Osaka ihren emotionalen Ausbruch nach dem 6:3, 2:6, 6:4 gegen die Weißrussin Aryna Sabalenka.

Osaka ist für die traditionellen Kreisen nur eine "Hafu"

Die Ansprüche an Osaka klingen unfair, immerhin ist sie erst 20 Jahre alt und spielt gerade mal ihr elftes Grand-Slam-Turnier. Sie leiten sich jedoch aus ihrer Geschichte ab und reichen weit über das Tennis hinaus. So weit, dass es ihr selbst nicht schnell genug gehen kann und dass ein Achtelfinalsieg reicht, um die Last auf ihren Schultern sichtbar werden zu lassen.

Doch der Reihe nach: Naomi Osaka wurde in der gleichnamigen Stadt in Japan als Tochter einer Japanerin und eines New Yorkers mit Wurzeln in Haiti geboren. Mutter Tamaki galt durch die Liaison mit Leonard Francois als Schande für ihre Familie, das konservative Land hält noch immer am Mythos der Homogenität fest. Osaka ist für traditionelle Kreise daher nur eine "Hafu", eine Halbjapanerin, ebenso wie ihre zwei Jahre ältere Schwester Mari.

Der Plan: Naomi sollte so aufwachsen wie die Williams-Sisters

Ein Grund für die Familie, in die USA zu ziehen. Naomi ist zwei Jahre alt, als ihr Vater einen tollkühnen Plan fasst. Seine Töchter sollen aufwachsen wie die Williams-Schwestern. "Die Blaupause war da. Ich musste ihr nur folgen", sagte Leonard Francois der New York Times über sein Vorbild Richard Williams, der Serena und Venus von klein auf zu Tennisstars erzog.

Und tatsächlich sind Naomi und Mari Osaka Tennisprofis geworden, das größere Potenzial besitzt die Kleinere. Ihr Münchner Trainer Sascha Bajin, lange Zeit im Team von Serena Williams angestellt, sagt über seinen Schützling: "Ich habe fast acht Jahre lang mit Serena gespielt, und Naomis Waffen sind genauso groß wie ihre. Sie hat keine Angst vor der großen Bühne, darum glaube ich, dass sie etwas Großes in sich trägt."

"Naomi kann eine Botschafterin des Wandels sein"

Das bewies Naomi Osaka bereits im vergangenen Jahr, als sie in New York Titelverteidigerin Angelique Kerber deklassierte. In Indian Wells im März holte sie ihren ersten Titel, wenig später gewann sie in Miami gegen ihr großes Idol Serena Williams. In ihrem ersten Grand-Slam-Viertelfinale trifft Osaka am Mittwoch auf Lesia Tsurenko aus der Ukraine.

Osakas Agent Stuart Duguid reibt sich bereits die Hände, vor den Sommerspielen 2020 in Tokio sind die Vermarktungsmöglichkeiten in Asien und den USA grenzenlos. Doch Duguid denkt darüber hinaus. Er hofft, dass Osaka "die Wahrnehmung" der "Hafu" in Japan zum Positiven verändert. "Sie kann eine Botschafterin des Wandels sein", sagt Duguid. Viel Druck für eine 20-Jährige, die auf dem Tennisplatz selbst die größten Erwartungen an sich hat. Da können schon mal Tränen fließen.