Wimbledonsieger Novak Djokovic gibt sich im Achtelfinale keine Blöße

Wimbledonchampion Novak Djokovic hat locker mit einem Dreisatzsieg das Viertelfinale der US Open in New York erreicht - und dort könnte es zu einem Duell mit einem alten Bekannten kommen.

Der zweimalige Turniersieger aus Serbien gewann gegen Joao Sousa souverän mit 6:3, 6:4, 6:3 und blieb auch im fünften Duell mit dem Portugiesen ohne Satzverlust. Nach exakt zwei Stunden Spielzeit verwandelte Djokovic seinen zweiten Matchball. Ihm gelangen insgesamt 23 Winner (bei 18 Unforced Errors).

"Ich bin sehr glücklich, dass ich es in drei Sätzen geschafft habe", sagte Djokovic, der erneut Probleme mit der Hitze hatte: "Es war schwieriger, als es der Endstand ausdrückt. Es waren harte Bedingungen, vor allem in den ersten zwei Sätzen." Der Mitfavorit auf den Titel musste am Labor Day, dem amerikanischen Tag der Arbeit, lediglich einmal seinen Aufschlag abgeben.

Am Mittwoch könnte der 31-Jährige auf seinen Dauerrivalen Roger Federer (37) treffen. Der Grand-Slam-Rekordsieger aus der Schweiz spielt im zweiten Spiel der Night Session im Arthur-Ashe-Stadium gegen den Australier John Millman.