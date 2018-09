US Open: Serena gnadenlos im Williams Sister Act

Serena Williams ist in das Achtelfinale der US Open eingezogen. Die 23-fache Major-Siegerin ließ ihrer älteren Schwester Venus lediglich drei Spiele.

Serena Williams hat ihre Schwester Venus im 30. Aufeinandertreffen deklassiert und das Achtelfinale in New York erreicht. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin aus den USA gewann mühelos nach 72 Minuten 6:1, 6:2. Im 30. Aufeinandertreffen der Schwestern gelang Serena (36), die in der zweiten Runde Carina Witthöft (Hamburg) ausgeschaltet hatte, der 18. Sieg über Venus (38).

"Es ist nicht einfach, sie ist meine beste Freundin, sie bedeutet die Welt für mich. Wenn sie verliert, fühlt es sich immer so an, als würde ich auch verlieren", sagte Serena Williams.

Serena Williams nun gegen Kaia Kanepi

Am Sonntag trifft die Wimbledonfinalistin auf Kaia Kanepi. Die Estin, die zum Auftakt überraschend die Weltranglistenerste Simona Halep (Rumänien) aus dem Turnier geworfen hatte, gewann ihre Drittrundenpartie gegen Rebecca Peterson (Schweden) 6:3, 7:6 (7:3).

Nach wenigen Minuten im Match gegen ihre Schwester hatte Serena Williams eine Schrecksekunde zu überstehen. Im zweiten Spiel der Partie knickte sie mit dem rechten Knöchel um, konnte nach einer Pause aber offensichtlich ohne Einschränkungen weiterspielen. Mit zehn Assen und insgesamt 34 Gewinnschlägen dominierte sie das Duell nach Belieben. "Ich knicke oft um. Ich habe mir den Knöchel fest tapen lassen. Mal sehen, wie es morgen ist", sagte sie.

Das bis dato letzte Aufeinandertreffen hatte Venus Williams im März in Indian Wells gewonnen, als Serena ihr Comeback nach der Geburt ihrer Tochter Olympia feierte. "Heute war es mein bestes Match seit meiner Rückkehr", sagte sie. 2017 hatten die Schwestern ihr letztes Grand-Slam-Match im Finale der Australian Open in Melbourne absolviert, Serena Williams gewann damals ihren bis heute letzten Majortitel bereits schwanger.

