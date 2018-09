ComeOn! Match of the day: US-Open-Halbfinale zwischen Djokovic und Nishikori

Novak Djokovic und Kei Nishikori treffen im Halbfinale der US Open 2018 aufeinander und sorgen für die Neuauflage des Semifinals von 2014. Im ComeOn! Match of the day will sich Djokovic für die damalige Niederlage revanchieren.

Vor vier Jahren hatte Kei Nishikori die Nase vorn und feierte im Halbfinale der US Open einen der größten Erfolge seiner Karriere. In vier Sätzen besiegte der Japaner seinen serbischen Kontrahenten Novak Djokovic. Bei der 2018-Ausgabe des letzten Major des Jahres kommt es erneut zum Duell zwischen den beiden Superstars.

Die Vorzeichen stehen auch diesmal auf Sieg des "Djokers". Dennoch hofft der Außenseiter aus Japan auf einen erneuten Coup. Im Viertelfinale schaltete Nishikori den Mitfavoriten Marin Cilic nach fünf Sätzen und über vier Stunden Spielzeit aus und machte damit seine zweite Teilnahme unter den letzten Vier des Turniers klar.

Die körperliche Verfassung des 28-Jährigen macht Hoffnung auf ein Kracher-Duell gegen den amtierenden Wimbledon-Sieger. Beide Akteure zeichnen sich vor allem durch ihre starke Physis und grandiose Defensivqualitäten aus. Nishikori ist schnell auf den Beinen und gibt nur wenige Bälle verloren.

Aber auch Djokovic befindet sich in toller Form und ist nach einem bislang tadellosen Turnier Titelanwärter Nummer eins in Flushing Meadows. Gegen Nishikori wird der Serbe vor allem aggressiv agieren müssen, lange Grundlinienduelle gegen den sicher spielenden Japaner kosten viel Kraft. Vor allem bei den Wetterbedingungen in New York City könnet dies ausschlaggebend sein.

ComeOn! sieht Djokovic als Favorit

Nach tagelanger Hitze, die auch Djokovic zu schaffen machte, ist es am Halbfinalfreitag etwas kühler - die Luftfeuchtigkeit ist dennoch extrem hoch. Auch ein geschlossenes Dach bei eventuellem Regen kann die Bedingungen im Arthur Ashe Stadium verändern. Djokovic forderte nach seinem Viertelfinalsieg gegen John Millman eine Veränderung für das kommende Jahr. Eine Klimaanlage sei dabei eine gute Alternative, so der "Djoker".

Im Duell der beiden Superstars wird es vor allem auf die Fitness ankommen und welcher der beiden Akteure mit den Gegebenheiten im USTA Billie Jean King Tennis Center besser umgehen kann. Hierbei sieht Wettanbieter ComeOn! Djokovic klar in der Favoritenrolle und gibt für einen Sieg des zweifachen Turnierchampions eine Quote von 1,17 aus. Nishikori bekommt die Underdog-Rolle zugewiesen und geht mit einer Quote von 5,35 ins Rennen um das Finalticket.

Hier könnt ihr eure Wette platzieren!

Auf alle Damen- und Herrenpartien bei ComeOn! wetten - für alle Newcomer gibt es einen 100% Einzahlungsbonus sowie fortlaufende Promotions! Hier geht's zum Angebot und den aktuellen Quoten für US Open, WTA- und ATP-Finals!