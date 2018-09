ComeOn! Match of the day: Keys im Kampf ums US-Open-Finale gegen Osaka

Im Halbfinale der US Open 2018 kommt es bei den Damen zum Kracher zwischen der Lokalmatadorin Madison Keys und der Japanerin Naomi Osaka. Im Arthur Ashe wird es auf jeden Fall schnell werden und die Zuschauer im USTA Billie Jean King Tennis Center erwartet im ComeOn! Match of the day eine spannende Partie.

Vor knapp einem Jahr stand Madison Keys zum ersten Mal im Finale bei den US Open und ist nur einen Schritt von einer weiteren Endspielteilnahme entfernt.

Die US-Amerikanerin fühlt sich bei ihrem Heim-Grand-Slam besonders wohl und spielt ihr bestes Tennis des Jahres. Mal wieder. Auch in der Vorjahresausgabe übertraf die 23-Jährige alle Erwartungen und musste sich nur ihrer guten Freundin Sloane Stephens geschlagen geben, die jedoch diesmal schon die Koffer packen musste.

Nun muss Fanliebling Keys in der New Yorker Nacht gegen eine starke und fokussierte Naomi Osaka antreten. Die Japanerin ließ im bisherigen Wettbewerb nicht viel anbrennen und untermauerte mit einem klaren 6:1, 6:1-Viertelfinalsieg gegen Lesia Tsurenko ihre Titelambitionen. In brütender Hitze feuerte die 20-Jährige einen Winner nach dem anderen ins Feld und überzeugte vor allem beim Aufschlag.

Im Halbfinale wird für beide Spielerinnen die Fehleranzahl entscheidend sein. Gewinnschläge produzieren beide Akteurinnen zu genüge und auch beim Service ist das Duell scheinbar ausgeglichen. Mit einem kleinen Vorteil für Osaka: Schlägt die Japanerin so konstant wie im Spiel gegen Tsurenko auf, muss sich Keys warm anziehen.

Aber auch Keys hat einen Vorteil. Die heimischen und frenetischen Fans im Rücken. Knapp 23.800 Tennisfanatiker werden am Donnerstagabend ihren Schützling zum Sieg tragen wollen. Solch eine Unterstützung kann noch ein paar Prozent mehr aus einer Spielerin rausholen.

