US Open: Tatjana Maria chancenlos gegen starke Elina Svitolina

Tatjana Maria (31) ist bei den US Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Weltranglisten-70. aus Bad Saulgau unterlag der favorisierten Elina Svitolina bei erneut drückender Mittagshitze in New York in 68 Minuten 2:6, 3:6.

Die an Position sieben gesetzte Ukrainerin revanchierte sich damit für die Erstrundenniederlage in Wimbledon.

Maria war eine von vier deutschen Spielerinnen, die ihr Auftaktmatch in Flushing Meadows gewonnen hatten. Am Mittwoch sind auch Julia Görges (Nr. 9) gegen Ekaterina Makarowa (Russland) und Carina Witthöft gegen die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (USA/Nr. 17) im Einsatz.

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Nr. 4) spielt am Donnerstag gegen die Schwedin Johanna Larsson.