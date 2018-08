US Open: Titelverteidigerin Stephens erkämpft sich Drittrunden-Duell gegen Azarenka

Titelverteidigerin Sloane Stephens hat sich erfolgreich gegen das frühe Aus bei den US Open gestemmt und ist in der Nachmittagshitze von New York nach 2:46 Stunden Spielzeit in die dritte Runde eingezogen.

Die 25 Jahre alte Amerikanerin setzte sich gegen Qualifikantin Anhelina Kalinina aus der Ukraine 4:6, 7:5, 6:2 durch.

Am Freitag spielt Stephens gegen die zweimalige Finalistin Wiktoria Asarenka um den Einzug ins Achtelfinale. Die frühere Weltranglistenerste aus Weißrussland gewann ihr zweites Match in Flushing Meadows im Eiltempo mit 6:1, 6:2 gegen Daria Gavrilova (Australien).