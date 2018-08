Überraschung bei US Open: Weltranglistenerste Simona Halep scheitert zum Auftakt

Die Weltranglistenerste Simona Halep ist bei den US Open in New York völlig überraschend in der ersten Runde ausgeschieden. Die 26 Jahre alte Rumänin unterlag der Estin Kaia Kanepi 2:6, 4:6.

Halep ist erst die sechste topgesetzte Spielerin in der Geschichte des Profitennis, die bei einem Grand Slam zum Auftakt scheiterte. Zuletzt hatte dieses Schicksal Angelique Kerber 2017 bei den French Open ereilt.

Trotz der Pleite bleibt Halep auch nach dem Turnier an der Spitze des WTA-Rankings. Ihr Vorsprung auf die Verfolgerinnen ist gewaltig, in diesem Jahr hatte sie das Endspiel bei den Australian Open erreicht und in Roland Garros ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Nach dem überraschenden Drittrunden-Aus in Wimbledon präsentierte sie sich auf Hardcourt wieder in Topform, triumphierte in Montreal und wurde in Cincinnati erst im Finale gestoppt.

Kanepi hatte im vergangenen Jahr in New York als Qualifikantin das Viertelfinale erreicht, derzeit steht die 33-Jährige auf Platz 44 der Weltrangliste. Ihr letzter Sieg über eine Top-20-Spielerin lag allerdings bereits mehr als drei Jahre zurück.

Favoritenstürze bei den Frauen hatte es auch im Juli in Wimbledon zuhauf gegeben, von den Top 10 erreichte in London niemand das Viertelfinale. Überhaupt ist die Frauenkonkurrenz bei den Grand Slams seit Jahren ausgeglichen. Bei den letzten sieben Majors gab es sieben unterschiedliche Siegerinnen. Zum Vergleich: Bei den Männern teilten sich fünf Spieler (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray und Stan Wawrinka) 54 der letzten 57 Grand-Slam-Titel auf.