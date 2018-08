Als Lucky Loser: Mona Barthel rückt ins Hauptfeld nach

Mona Barthel ist bei den US Open als Lucky Loser ins Hauptfeld nachgerückt.

Die 28-Jährige aus Neumünster profitiert in Flushing Meadows von der Absage der Rumänin Mihaela Buzarnescu und bekommt es in der Nacht zu Mittwoch (MESZ) in New York mit Marketa Vondrousova aus Tschechien zu tun. Die Weltranglisten-111. Barthel war in der letzten Runde der Qualifikation an Lokalmatadorin Francesca Di Lorenzo gescheitert.

Drei Tage nach ihrem Turniesieg Anfang August in San Jose/Kalifornien hatte sich die Weltranglisten-21. Buzarnescu beim anschließenden Event in Montreal eine schwere Knöchelblessur zugezogen. Deshalb waren viele Experten überrascht, dass sie bei den US Open ursprünglich doch starten wollte.