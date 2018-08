US Open: Andy Murray steht nach Viersatz-Kampf in Runde zwei und beendet Durststrecke

Der frühere Turniersieger Andy Murray hat bei den US Open in New York sein erstes Grand-Slam-Match seit über einem Jahr gewonnen. Der Brite, der sich zu Beginn der Saison an der Hüfte hatte operieren lassen, setzte sich zum Auftakt in Flushing Meadows gegen den Australier James Duckworth 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, 6:3 durch.

Murray verwandelte nach 3:17 Stunden seinen ersten Matchball.

Der 31-jährige Murray, der 2012 in New York seinen ersten von bislang drei Majortiteln gewonnen hatte, bekommt es in der zweiten Runde mit Fernando Verdasco (Spanien/Nr. 31) zu tun.

Murray hatte sein letztes Grand-Slam-Match 2017 im Viertelfinale von Wimbledon absolviert, sein Comeback gab er nach fast einjähriger Pause im Juli in Eastbourne mit einem Sieg über Wawrinka.