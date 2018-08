US Open: Setzlisten veröffentlicht - Alles nach Plan, nur Serena Williams mit Ausnahme

Am Dienstag wurden in Flushing Meadows die Setzlisten für die US Open bekanntgegeben. Sie orientieren sich an der Weltrangliste vom 20. August - mit einer Ausnahme.

"Nachdem wir eine Vielzahl an Faktoren abgewogen haben, inklusive ihre Rückkehr nach der Geburt ihrer Tochter, ihrer Performance auf Hartplatz im Sommer und der Anerkennung ihrer Erfolge bei den US Open, hat die USTA Serena Williams' Setzung um neun Plätze nach oben verschoben, von 26 auf 17", sagte Pressesprecher Chris Widmaier. "Wir denken, dass dies eine angemessene Entscheidung ist - eine, die Serena gerecht wird und fair für die weiteren gesetzten Spieler ist."

Williams' Setzung auf Nummer 17 bedeutet jedoch dennoch, dass sie, sollte sie Runde drei erreichen, dort bereits auf eine Spielerin aus den Top 16 treffen kann.

Die Setzlisten sehen somit folgendermaßen aus:

Damen Herren 1 Simona Halep Rafael Nadal 2 Caroline Wozniacki Roger Federer 3 Sloane Stephens Juan Martin del Potro 4 Angelique Kerber Alexander Zverev 5 Petra Kvitova Kevin Anderson 6 Caroline Garcia Novak Djokovic 7 Elina Svitolina Marin Cilic 8 Karolina Pliskova Grigor Dimitrov 9 Julia Görges Dominic Thiem 10 Jelena Ostapenko David Goffin 11 Daria Kasatkina John Isner 12 Garbine Muguruza Pablo Carreno Busta 13 Kiki Bertens Diego Schwartzman 14 Madison Keys Fabio Fognini 15 Elise Mertens Stefanos Tsitsipas 16 Venus Williams Kyle Edmund 17 Serena Williams Lucas Pouille 18 Ashleigh Barty Jack Sock 19 Anastasija Sevastova Roberto Bautista Agut 20 Naomi Osaka Borna Coric 21 Mihaela Buzarnescu Kei Nishikoria 22 Maria Sharapova Marco Cecchinato 23 Barbora Strycova Hyeon Chung 24 CoCo Vandeweghe Damir Dzumhur 25 Daria Gavrilova Milos Raonic 26 Aryna Sabalenka Karen Khachanov 27 Anastasia Pavlyuchenkova Richard Gasquet 28 Anett Kontaveit Denis Shapovalov 29 Dominika Cibulkova Adrian Mannarino 30 Carla Suarez Navarro Nick Kyrgios 31 Magdalena Rybarikova Fernando Verdasco 32 Maria Sakkari Filip Krajinovic

Die Hauptfeldmatches der US Open beginnen am kommenden Montag. Titelverteidiger sind Rafael Nadal bei den Herren und Sloane Stephens bei den Damen.