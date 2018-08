US Open: Sechs deutsche Damen kämpfen um Platz im Hauptfeld

128 Spielerinnen gehen ab Dienstag in New York an den Start, um sich einen der letzten 16 Plätze im Hauptfeld der US Open zu sichern. Mit dabei auch Sabine Lisicki und Mona Barthel. Bei den Herren versuchen sich vier deutsche Teilnehmer.

Die deutschen Farben werden in der Qualifikation für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres gleich von sechs Damen vertreten: Anne Schäfer etwa bekommt es in Runde eins mit Georgina Garcia Perez zu tun. Mona Barthel, an Position acht gesetzt, spielt gegen Lucie Hradecka aus der Tschechischen Republik.

Antonia Lottner wiederum hat mit Viktoriya Tomova die Nummer 28 des dreistufigen Wettbewerbs zugelost bekommen.

Lisicki gegen Govortsova

In der unteren Tableau-Hälfte wartet auf Tamara Korpatsch zunächst die Israelin Deniz Khazaniuk. Sabine Lisicki spielt gegen Olga Govortsova Weißrussland. Anna Zaja hat mit der Chinesin Lin Zhu die an Position zwölf eingestufte Spielerin zu bezwingen.

Aus internationaler Sicht vielleicht interessant: Eugenie Bouchard muss ebenfalls über die Qualifikation gehen, sie trifft auf ihre kanadische Landsfrau Carol Zhao. Und das US-amerikanische Supertalent Cori Gauff hat mit Heather Watson eine erfahrene Kontrahentin gezogen.

Hier das Qualifikations-Tableau der Damen bei den US Open

Etwas kleiner ist die deutsche Abordnung bei den Herren:

Oscar Otte beginnt gegen den Australier Marc Polmans, im Falle eines Erfolges könnte der an Position eins gesetzte Jozef Kovalik warten. Daniel Brands bekommt es mit Vaclav Safranek zu tun. Matthias Bachinger spielt zum Auftakt gegen den Franzosen Calvin Hemery, während Yannick Maden den Ägypter Mohamed Safwat zugelost bekommen hat.

Interessant übrigens, dass zum einen Ivo Karlovic in die Qualifikation muss. Und dass es gleich in Runde eins zum australischen Duell zwischen Bernard Tomic und Thanasi Kokkinakis kommt.

Hier das Qualifikations-Tableau der Herren bei den US Open