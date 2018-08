US-Open-Qualifikation, Tag 1: Dennis Novak schnell in Runde zwei

Dennis Novak hat die Qualifikation der US Open eröffnet - und steht nach einem glatten Zweisatz-Sieg in Runde zwei.

Novak gewann nach nur knapp einer Stunde Spielzeit mit 6:1, 6:3 gegen den Franzosen Quentin Halys und steht damit als erster Spieler überhaupt in der zweiten Quali-Runde. Dort trifft er auf den Sieger der Partie zwischen Alexey Vatutin aus Russland und Tom Fawcett aus den USA.

Der 24-jährige Bresnik-Schützling hatte sich bei den Australian Open in diesem Jahr erstmals für das Hauptfeld eines Majors qualifiziert, in Wimbledon kam er dann sensationell in die dritte Runde.

Weiterhin heute im Einsatz: Lucas Miedler - Thomas Fabbiano, Sebastian Ofner - Nino Serdarusic, Maximilian Neuchrist - Simone Bolelli (hier geht's zu den Livescores!)

Im Tableau stehen außerdem: Jürgen Melzer - Kenny de Schepper sowie Gerald Melzer (20) - Darian King (in Runde zwei könnte es zum Brüder-Duell kommen!).

Das US-Open-Quali-Tableau der Herren