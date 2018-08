ComeOn!-Match of the day: Serena und Venus Williams im Sister-Act #30

In der dritten Runde bei den US Open 2018 kommt es zum Duell zwischen Serena und Venus Williams. Der bereits 30. "Sisteract" zwischen den legendären Tennis-Schwestern sorgt bei den heimischen Fans für Euphorie und Hochspannung zugleich. Das "Match of the day" wird präsentiert von Wettanbieter ComeOn!.

Serena Williams gegen Venus Williams. Eines der spannendsten Duelle der Sportgeschichte schreibt bei den US Open 2018 ein weiteres Kapitel in der ewigen Historie des Schwestern-Duells.

In der dritten Runde in New York City wird Duell zum 30. Mal ausgetragen werden - der Ausgang ist völlig offen. Venus könnte mit einem Sieg im direkten Vergleich aufschließen und auf 13:17 verkürzen. Dagegen sprechen jedoch die vergangenen Duelle zwischen den Schwestern. Drei der letzten vier Duelle konnte Serena für sich entscheiden, den jüngsten Erfolg verbuchte jedoch Venus beim Masters in Indian Wells in diesem Jahr.

Die Vorzeichen für den Showdown im Big Apple sind jedoch völlig andere. In Kalifornien war Serena nach ihrer Babypause noch nicht wieder bei alten Kräften, diese scheint die 36-Jährige jedoch langsam wieder zurückzubekommen und bewies in den ersten beiden Runden, dass sie auf der Titel-Favoritenliste weit nach oben gehört.

Serena hat die Nase vorn

Gegen Magda Linette (6:4, 6:0) und Carina Witthöft (6:2, 6:2) demonstrierte die Rekordsiegerin in ihrem "Wohnzimmer" ihre Stärke und ließ keinen Zweifel an ihren Ambitionen aufkommen.

Venus hingegen hatte gegen Altmeisterin Svetlana Kuznetsova und Camila Giorgo schon mehr zu kämpfen. Dennoch beweist die 38-Jährige immer noch, dass sie mit der Weltspitze mithalten kann und nie abgeschrieben werden darf.

