Pliskova mit Kurzschicht am Tag der Arbeit

Nach dem Zittersieg in der dritten Runde bei den US Open hatte Karolina Pliskova im Achtelfinale leichtes Spiel.

Die topgesetzte Karolina Pliskova ist im Eiltempo ins Viertelfinale der US Open eingezogen. Die Tschechin, New-York-Finalistin von 2016, benötigte für das 6:1, 6:0 gegen Jennifer Brady (USA) am amerikanischen Labor Day gerade einmal 46 Minuten. Pliskova gelangen im Arthur-Ashe-Stadium 23 Winner (9 unerzwungene Fehler), die einzigen beiden Breakpunkte wehrte sie souverän ab.

Flushing-Meadows-Debütantin Brady hatte in der ersten Runde Andrea Petkovic ausgeschaltet. Pliskova trifft damit im Match um den Sprung ins Semifinale entweder auf Coco Vandeweghe (USA) oder ihre tschechische Fed-Cup-Kollegin Lucie Safarova. Pliskova hatte in ihrem Drittrundenspiel gegen die Chinesin Zhang Shuai einen Matchball abwehren müssen.

Die 25-jährige Pliskova muss beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres ins Finale kommen, wenn sie die Spitze der Weltrangliste nicht verlieren will. Chancen auf die Nummer eins haben trotz ihres Achtelfinal-Ausscheidens Garbine Muguruza (Spanien) und Elina Svitolina aus der Ukraine, die am Montagabend Ortszeit in New York auf Madison Keys (USA) trifft.