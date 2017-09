Muguruza eilt ins Achtelfinale

Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza hat ihre starke Form erneut unter Beweis gestellt und steht zum ersten Mal im Achtelfinale der US Open. Die an Position drei gesetzte Spanierin benötigte für das 6:1, 6:1 gegen Magdalena Rybarikova (Slowakei/Nr. 31) gerade einmal 61 Minuten.

Auf dem Weg in die Runde der letzten 16 hat die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Muguruza in drei Matches nur neun Spiele abgegeben. Die 23-Jährige erhielt sich damit auch die Chance, Branchenführerin Karolina Pliskova (Tschechien) von der Spitze der Weltrangliste zu verdrängen.

Muguruza trifft im Achtelfinale am Sonntag auf die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova. Die an Position 13 gesetzte Tschechin bezwang die Französin Caroline Garcia (Nr. 18) im Arthur-Ashe-Stadium überraschend klar mit 6:0, 6:4.

Es ist das bislang beste Abschneiden der fünfmaligen Fed-Cup-Gewinnerin Kvitova bei einem Grand-Slam-Turnier seit ihrem Comeback im Frühjahr.

Die Linkshänderin war am 20. Dezember 2016 in ihrem Apartment im tschechischen Prostejov überfallen und von einem Einbrecher mit einem Messer schwer an der Schlaghand verletzt worden.

