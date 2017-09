Neuauflage des 2009er-Endspiels

Roger Federer hat ohne Probleme das Viertelfinale der US Open 2017 erreicht: Der Schweizer besiegte Philipp Kohlschreiber in drei Sätzen und trifft nun in einer Wiederauflage des Endspiels von 2009 auf Juan Martin del Potro.

Roger Federer war am Labor Day eine Nummer zu groß: Philipp Kohlschreiber ist in Flushing Meadows als letzter deutscher Profi ausgeschieden und hat seinen ersten Viertelfinal-Einzug bei den US Open verpasst. Der Weltranglisten-37. aus Augsburg unterlag Major-Rekordsieger Federer in der Runde der letzten 16 mit 4:6, 2:6, 5:7.

Nach 1:49 Stunden verwandelte der an Position drei gesetzte Schweizer seinen ersten Matchball mit einer krachenden Vorhand - es war sein insgesamt 39. Winner des Abends. In einer Neuauflage des New-York-Finals von 2009 trifft Federer am Mittwoch auf Juan Martin del Potro (Argentinien/Nr. 24), der den an Position sechs gesetzten Dominic Thiem (Österreich) nach der Abwehr von zwei Matchbällen noch mit 1:6, 2:6, 6:1, 7:6 (7:1), 6:4 bezwang.

Kohlschreiber (33) musste vor 23.771 Zuschauern in der Night Session insgesamt viermal seinen Aufschlag abgeben. Der Davis-Cup-Spieler hielt bei vielen Grundlinienduellen gut mit, konnte sich aber letztlich keine einzige Breakchance erarbeiten.

Für Kohlschreiber, der bislang einmal ein Major-Viertelfinale erreicht hatte (2012 in Wimbledon), war es die zwölfte Niederlage im zwölften Duell mit "Maestro" Federer (36).

Im siebten Spiel des ersten Satzes musste Kohlschreiber zum ersten Mal sein Service abgeben. Wenig später holte sich der amtierende Australian-Open- und Wimbledonsieger Federer den ersten Durchgang. In einem engen dritten Satz gelang dem Schweizer dann das vorentscheidende Break zum 6:5.

Federer sagte unmittelbar nach dem Match, dass er sich auf das Match gegen del Potro freue - und dass er während seiner Verlezungs-Auszeit erfahren habe, dass der Argentinier gegen Dominic Thiem gewonnen hatte. Die beiden haben sich in diesem Jahr schon in Miami bespielt, Federer diese Partie wie auch das gesamte Turnier gewonnen.

