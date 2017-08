Kurzarbeit für Kohlschreiber

Philipp Kohlschreiber steht in der dritten Runde der US Open. Gegner Santiago Giraldo musste nach 86 Minuten verletzt aufgeben. Kohlschreiber trifft am Samstag auf den Australier John Millman.

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) ist bei seiner 15. US-Open-Teilnahme seit 2003 als dritter deutscher Profi in die dritte Runde von New York eingezogen. Der Weltranglisten-37. führte mit 6:2, 6:1, 3:0, ehe sein Gegner Santiago Giraldo (Kolumbien) wegen einer Handverletzung aufgeben musste. Gespielt waren bis dahin 1:27 Stunden.

"Bis jetzt läuft es für mich hervorragend. Ich spiele sehr solide und habe noch nicht so viel Energie verschwendet", sagte der Davis-Cup-Spieler.

Am Samstag trifft der 33-jährige Kohlschreiber auf den Australier John Millman, der die ersten vier Monate der Saison wegen eines Sehnenrisses im Hüftbeuger verpasst hatte. "Bei ihm läuft es aber wieder, da muss ich aufpassen. Es werden zwei Kämpfer auf beiden Seiten stehen", meinte er.

Im Achtelfinale könnte auf Kohlschreiber theoretisch Major-Rekordsieger Roger Federer (Schweiz/Nr. 3) warten.

Neben Kohlschreiber stehen auch Mischa Zverev (Hamburg/Nr. 23) und Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 30) in der dritten Runde des letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. 13 deutsche Profis sind in den ersten beiden Runden bereits auf der Strecke geblieben.

Beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres hatte Kohlschreiber dreimal im Achtelfinale gestanden (2012-2014).

