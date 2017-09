Chancenlos gegen den letzten Lokalhelden

Keine Chance für Mischa Zverev in seinem ersten Achtelfinale bei den US Open: Der Deutsche unterlag einem groß aufspielenden Sam Querrey in drei Sätzen.

Sam Querrey hat den Lauf von Mischa Zverev bei den US Open beendet: Der US-Amerikaner, der in diesem Jahr in Acapulco und Los Cabos schon zwei Turniere für sich entscheiden hat, besiegte den 30-jährigen deutschen Davis-Cup-Spieler mit 6:2, 6:2 und 6:1 und trifft nun auf den Südafrikaner Kevin Anderson.

Der letzte im Tableau verbliebene US-Amerikaner zeigte schon im ersten Spiel, dass er es besser machen wollte als Kumpel John Isner in der Runde davor. Querrey nahm Zverev gleich dessen erstes Aufschlagspiel ab, zeigte sich bei eigenem Service schlichtweg unantastbar. Ein Muster, das sich auch über die nächste beide Sätze hinzog. Nach deutlich weniger als einer Stunde hatte Querrey bereits einen 2:0-Satzvorsprung heraus gespielt.

Und der 29-Jährige Kalifornier ließ nicht locker, legte auch im dritten Akt gleich wieder mit Break vor. Und stellte nach 69 Minuten auf 4:0. Zu diesem Zeitpunkt wies die Statistik 50 Gewinnschläge und nur sieben leichte Fehler für Querrey auf.

Der nach 76 Minuten seinen ersten Matchball mit der Vorhand zum 6:2, 6:2 und 6:1 verwertete.

