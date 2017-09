Im Doppel zum 25. Titel

Nächster Grand-Slam-Titel für Martina Hingis: Die ehemalige Nummer eins der Welt holte sich an der Seite von Yung-Jan Chan auch das Damen-Doppel, hält nun bei insgesamt 25 Major-Erfolgen.



Am Sonntag hatte es Martina Hingis mit ihrer Partnerin Yung-Jan Chan eilig: lediglich 65 Minuten dauerte es, dann fixierte die chinesisch-schweizerische Paarung mit 6:3 und 6:2 den Finalsieg über Katerina Siniakova und Lucie Hradecka im Endspiel der US Open. Tags zuvor musste Hingis mit Jamie Murray im Mixed-Finale noch in die Verlängerung, siegte erst mit 10:8 im Match-Tiebreak.

Der Erfolg von Hingis und Chan stand zu keinem Zeitpunkt in Frage: Am Ende zeigte die Statistik lediglich zwei unerzwungene Fehler auf Seiten der Siegerinnen, während die beiden Tschechinnen bei deren 22 abschlossen. Satte 21 Punkte mehr standen schließlich bei den neuen Titelträgern zu Buche.

Für Hingis und Chan war es bereits der siebente Triumph 2017, der erste allerdings bei einem Major. Zuletzt war die 36-jährige Hingis mit Sania Mirza im vergangenen Jahr bei den Australian Open erfolgreich geblieben.

Ihre Grand-Slam-Bilanz polierte die "Swiss Miss" damit auf insgesamt 25 Titel auf, fünf davon im Einzel. Als Belohnung für den Coup von Flushing Meadows gab es für Hingis und Chan, die erstmals gemeinsam bei einem der vier größten Turniere siegten, ein Preisgeld von insgesamt 675.000.- US Dollar.

Hier das Doppel-Tableau der Damen bei den US Open