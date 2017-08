Muguruza eilt in zweite Runde von New York

Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza hat ihre Auftakthürde bei den US Open in New York ohne Probleme gemeistert. Die an Position drei gesetzte Spanierin benötigte für das 6:0, 6:3 gegen Varvara Lepchenko (USA) nur 63 Minuten.

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Muguruza war beim letzten Major-Event des Jahres noch nie über die zweite Runde hinausgekommen. Allerdings hatte sie in der Vorbereitung auf Hartplatz überzeugt und das Turnier in Cincinnati/Ohio gewonnen.

Die 23-jährige Muguruza hat wie sechs andere Spielerinnen in Flushing Meadows die Chance, die topgesetzte Karolina Pliskova (Tschechien) nach den beiden Turnierwochen von der Weltranglistenspitze zu verdrängen.

Auch Simona Halep (Rumänien/Nr. 2), Eilena Svitolina (Ukraine/Nr. 4), Caroline Wozniacki (Dänemark/Nr. 5), Johanna Konta (Großbritannien/Nr. 7), Svetlana Kusnezova (Russland/Nr. 8) und Venus Williams (USA/Nr. 9) haben die Chance auf die Pole Position.

Titelverteidigerin Angelique Kerber (Kiel), im Big Apple an Position sechs gesetzt, hat bei den US Open dagegen keine Chance, auf den Tennis-Thron zurückkehren.

