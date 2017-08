US-Open-Aus: Kerber fällt aus den Top Ten

Für Angelique Kerber hat die Erstrundenniederlage bei den US Open Folgen: Sie wird in der neuen Weltrangliste erstmals seit Oktober 2015 nicht mehr in den Top Ten stehen.

Als Nummer sechs des Rankings war Kerber in das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres gestartet. Durch das 3:6, 1:6 gegen Naomi Osaka (Japan) wird die ausgeschiedene Titelverteidigerin fast 2000 Punkte verlieren. In der Jahreswertung, dem Porsche Race to Singapore, liegt sie aktuell auf Rang 16, auch hier wird sie von anderen Spielerinnen überholt werden. Das Jahresfinale, an dem nur die besten acht Spielerinnen der Welt teilnehmen dürfen, ist für sie aktuell in weite Ferne gerückt.

Kerber (29) war als Nummer eins in die Saison gegangen. Den erstmaligen Sprung auf den Tennis-Thron hatte sich die Linkshänderin ausgerechnet durch ihren Finaleinzug bei den US Open 2016 gesichert. Im Endspiel hatte sie kurz darauf Karolina Pliskova besiegt. Die Tschechin hatte die Führung von Kerber, die 34 Wochen an der Spitze des Rankings gestanden hatte, nach dem diesjährigen Turnier in Wimbledon übernommen.