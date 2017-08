Schweizer Aderlass

Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Viertelfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Erneuter Verletzungsschock für das Schweizer Tennis: Timea Bacsinszky hat ihre Teilnahme an den US Open abgesagt. Wenige Stunden zuvor musste bereits Roger Federer auf seinen Start beim Masters-Turnier in Cincinnati verzichten.

Ein Unglück kommt selten allein. Nach Stan Wawrinka (Saison-Aus) muss auch Timea Bacsinszky auf die US Open verzichten. Wegen einer Oberschenkelverletzung, die sich die 28-Jährige in Wimbledon zuzog, konnte Bacsinszky seit ihrem Drittrunden-Aus kein Match mehr bestreiten.

Deutlich schwerwiegender seien aber ihre Blessuren an der Hand, wie die French-Open-Halbfinalistin via Twitter mitteilte: "Ich muss mit meiner Hand noch immer vorsichtig sein und einige Abklärungen machen. Meinem Oberschenkel geht es viel besser."

Neben dem geplanten Vorbereitungsturnier in New Haven fällt für Bacsinszky damit auch das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres ins Wasser. In Flushing Meadows rückt dafür die Französin Pauline Parmentier ins Hauptfeld, Katarzyna Piter (Polen) ist nun in der Qualifikation startberechtigt.