Stebe und Zaja mit Hauptfeld-Chance

Cedrik-Marcel Stebe und Anna Zaja haben bei den US Open in New York die zweite Runde der Qualifikation gewonnen. Ein Sieg fehlt ihnen noch zur Hauptfeld-Teilnahme.

Nach Peter Gojowczyk und Maximilian Marterer haben zwei weitere deutsche Spieler das Finale der Quali erreicht. Der an neun gesetzte Cedrik-Marcel Stebe setzte sich gegen Mirza Basic mit 6:3, 6:4 durch und trifft nun auf den Kolumbianer Alejandro Gonzalez.

Bei den Damen holte sich Anna Zaja aus Sigmaringen die Chance aufs Hauptfeld-Ticket: Sie gewann gegen Jacqueline Cako mit 7:6 (1), 6:1 und spielt nun gegen die an 27 gesetzte Koreanerin Su Jeong Jang.

Das Aus kam hingegen für Antonia Lottner. Sie verlor gegen die an zwölf gesetzte Francoise Abanda aus Kanada mit 4:6, 2:6.