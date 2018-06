French Open: Serena Williams zieht vor Duell mit Maria Sharapova zurück

Serena Williams hat bei den French Open vor ihrem Viertelfinale gegen Maria Sharapova zurückgezogen. Eine Verletzung an ihrer Brustmuskulatur machten ein Antreten der US-Amerikanerin unmöglich.

"Leider macht mir meine Muskulatur große Probleme", sagte Williams in einer schnell einberufenenen Pressekonferenz. "Ich kann derzeit nicht aufschlagen." Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin kündigte an, sie werde sich so vielen Untersuchungen wie nötig unterziehen, um den Schmerzen auf den Grund zu gehen.

"Ich habe so viel Zeit mit meiner Tochter und meiner Familie geopfert, diese Situation ist sehr schwer", sagte Williams. "Ich bin mehr als enttäuscht. Solche Schmerzen habe ich noch nie gehabt, es ist schrecklich."

Williams zeigte sich bislang in Paris mit Siegen über Kristina Pliskova, Ashleigh Barty und Julia Görges in starker Form. Zum mit Spannung erwarteten Match gegen ihre Dauerrivalin Sharapova wird es nicht mehr kommen.

Die Russin steht damit kampflos im Viertelfinale, wo sie auf die Siegerin der Partie Garbine Muguruza gegen Lea Tsurenko trifft. Ob Williams rechtzeitig für Wimbledon fit wird, ist noch nicht klar.