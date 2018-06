Heute im TV: Alle Infos zu den wichtigsten Live-Sport-Events.

Der Weltranglisten Dritte Alexander Zverev tritt bei den French Open im Viertelfinale gegen Dominic Thiem an. Der ehemalige Weltranglistenerste Novak Djokovic kämpft ebenfalls um den Einzug ins Halbfinale. Außerdem will sich die russische Nationalmannschaft vor der Heim-WM in Form spielen. SPOX zeigt euch, wo ihr die wichtigsten Live-Sport-Events heute live verfolgen könnt.

Am zehnten Tag der French Open werden in Paris die ersten Halbfinaltickets vergeben. Derweil testet die russische Nationalmannschaft im Vorbereitungsspiel gegen die Türkei vor der Weltmeisterschaft.

French Open, Tag 10: Zverev vs. Thiem, Djokovic gegen Cecchinato

Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen finden die ersten Viertelfinalspiele statt. Mit Alexander Zverev und Angelique Kerber haben noch zwei Deutsche die Chance auf den Halbfinaleinzug.

Herren: Spieler 1 Spieler 2 Startzeit Dominic Thiem (AUT) Alexander Zverev (GER) 14.00 Uhr Marco Cecchinato (ITA) Novak Djokovic (SRB) 15.30 Uhr

Damen: Spielerin 1 Spielerin 2 Startzeit Yulia Putintseva (KAZ) Madison Keys (USA) 14.00 Uhr Sloane Stephens (USA) Daria Kasatkina (RUS) 16.00 Uhr

French Open: Zverev vs. Thiem im TV und Livestream sehen

Eurosport zeigt alle Spiele des heutigen Turniertags im deutschen Fernsehen. Darüber hinaus bietet der TV-Sender auch einen kostenpflichtigen Livestream an.

TV-Übertragung Livestream Eurosport Eurosportplayer

Außerdem bietet euch SPOX zu folgenden Partien den LIVETICKER an:

Dominic Thiem (AUT) vs. Alexander Zverev (GER) 14.00 Uhr im Liveticker

Marco Cecchinato (ITA) vs. Novak Djokovic (SRB) 15.30 Uhr im Liveticker

Fußball-Weltmeisterschaft: Russland testet gegen die Türkei

WM-Gastgeber Russland testet neun Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft gegen die Türkei. Das Testspiel findet um 18.00 Uhr in der Moskauer WEB-Arena statt. Das letzte Testspiel verloren die Russen mit 0:1 gegen Österreich.

Russland vs. Türkei: TV-Übertragung und Livestream

Sky überträgt das Spiel ab 17.55 Uhr im Free-TV. Außerdem bietet der Sportsender einen Livestream auf seiner Homepage an.

TV-Übertragung Livestream Sky Sport News / Sky Sport News HD skysport.de

