French Open heute live im TV und Livestream: Kerber, Sharapova, Nadal

Der zweite Teil der Viertelfinals der French Open steht an. Angelique Kerber kämpft gegen Simona Halep um den Einzug in das Halbfinale. Parallel treffen die beiden Ex-Champions Maria Sharapova und Garbine Muguruza aufeinander. Außerdem bekommt es Rafael Nadal mit Sandplatzwühler Diego Schwartzman zu tun. SPOX gibt euch den Überblick, wo ihr den zehnten Tag von Roland Garros im TV und Livestream verfolgen könnt.

Erstmals seit über 20 Jahren standen mit Angelique Kerber und Alexander Zverev wieder eine deutsche Frau und ein deutscher Mann im Viertelfinale von Roland Garros. Für Zverev war gestern gegen Dominic Thiem Schluss. Angie will es heute gegen Simona Halep besser machen.

French Open heute live im TV, Livestream und Liveticker

Alle Viertelfinalspiele des heutigen Tages sind im TV bei Eurosport zu sehen. Außerdem bietet Eurosport über den Eurosportplayer einen kostenpflichtigen Livestream im Internet an. SPOX bietet euch zu folgenden Partien den LIVETICKER an.

Simona Halep (ROU) vs. Angelique Kerber (GER) 14 Uhr im Liveticker

Rafael Nadal (ESP) vs. Diego Schwartzman (ARG) 15:30 Uhr im Liveticker

Marin Cilic (CRO) vs. Juan Martin del Potro (ARG) 15:30 Uhr im Liveticker

Kerber vor Duell gegen Halep: "Weiß was auf mich zukommt"

In den vergangenen Jahren konnte sich Angelique Kerber nicht wirklich mit dem roten Geläuf anfreunden. Dieses Jahr scheint sie auch auf Sand ihr Potenzial abrufen zu können. Dementsprechend motiviert geht die ehemalige Weltranglistenerste in die Partie gegen Simona Halep.

"Das sind die Matches, wofür man trainiert und wofür man arbeitet. Genau solche Matches möchte man als Spielerin haben. Ich weiß, was auf mich zukommt, was ich erwarten kann. Ich werde versuchen, mich so wie in den letzten Tagen auf mich zu konzentrieren und versuchen, das Match selbst zu gewinnen", sagte Kerber vor dem Match.

French Open: Alle Partien des heutigen Tages (mit Kerber)

Herren: Spieler 1 Spieler 2 Startzeit Ergebnis Rafael Nadal (ESP) Diego Schwartzman (ARG) 15.30 Uhr Marin Cilic (CRO) Juan Martin del Potro (ARG) 15.30 Uhr

Damen: Spielerin 1 Spielerin 2 Startzeit Ergebnis Angelique Kerber (GER) Simona Halep (ROU) 14 Uhr Garbine Muguruza (ESP) Maria Sharapova (RUS) 14 Uhr

French Open: Der weitere Fahrplan