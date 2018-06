Das Herren-Finale der French Open heute live sehen: Rafael Nadal gegen Dominic Thiem

Am heutigen Sonntag wird das Herren-Finale der French Open stattfinden (15 Uhr im LIVETICKER). Rafael Nadal und Dominic Thiem heißen die beiden Finalisten. SPOX hat alle Informationen zur Partie und zur Übertragung für euch zusammengefasst.

Das Finale der Damen der French Open zwischen Simona Halep und Sloane Stephens hat die Rumänin Halep bereits am Samstag mit 3:6, 6:4, 6:1 gewonnen. Nadal steht heute zum elften Mal in seiner Karriere in der Endrunde des Grand-Slam-Turniers.

Wo und wann findet das Herren-Finale der French Open statt?

Das Finale der Herren bei den French Open findet am Sonntag, den 10. Juni, um 15 Uhr statt. Gespielt wird auf dem Court Philippe-Chatrier in Paris.

© getty

Wo kann ich Rafael Nadal vs. Dominic Thiem heute live sehen?

Wie alle anderen Spiele der French Open wird auch diese Partie im TV von Eurosport übertragen. Zusätzlich gibt es das Endspiel zwischen Nadal und Thiem auch im Internet per Livestream im Eurosport Player zu sehen.

Neben der bildlichen Übertragung gibt es das Spiel auch bei SPOX im Liveticker.

Rafael Nadal gegen Dominic Thiem: Der Weg ins Finale

Rafael Nadal gab in sechs Partien lediglich einen Satz ab:

Erste Runde: 3:0-Sieg gegen den Italiener Simone Bolelli

Zweite Runde: 3:0-Sieg gegen den Argentinier Guido Pella

Dritte Runde: 3:0-Sieg gegen den Franzosen Richard Gasquet

Achtelfinale: 3:0-Sieg gegen den Deutschen Maximilian Marterer

Viertelfinale: 3:1-Sieg gegen den Argentinier Diego Schwartzman

Halbfinale: 3:0-Sieg gegen den Argentinier Juan Martin del Potro

Dominic Thiem gab in sechs Begegnungen drei Sätze ab:

Erste Runde: 3:0-Sieg gegen den Weißrussen Ilja Ivashka

Zweite Runde: 3:1-Sieg gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas

Dritte Runde: 3:1-Sieg gegen den Italiener Matteo Berrettini

Achtelfinale: 3:1-Sieg gegen den Japaner Kei Nishikori

Viertelfinale: 3:0-Sieg gegen den Deutschen Alexander Zverev

Halbfinale: 3:0-Sieg gegen den Italiener Marco Cecchinato

Die Sieger der French Open der vergangenen Jahre