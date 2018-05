French Open: Andrea Petkovic erreicht dritte Runde

Andrea Petkovic hat bei den French Open in Paris nach einem zumindest phasenweise furiosen Auftritt zum ersten Mal seit drei Jahren wieder dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers erreicht.

Die 30-Jährige gewann am Donnerstag gegen die US-Amerikanerin Bethanie Mattek-Sands nach 1:19 Stunden 6:0, 7:6 (7:5) und trifft nun auf die Weltranglistenerste Simona Halep (Rumänien) oder Taylor Townsend (USA).

Petkovic hatte gegen die vorwiegend als Doppel-Spezialistin bekannte Mattek-Sands zumindest zu Beginn klar das Geschehen kontrolliert. Im ersten Satz gelangen Mattek-Sands nur 13 Punkte. Nach 25 Minuten holte sich die Hessin den Auftaktdurchgang mit einem cross geschlagenen Vorhandwinner.

Petkovic behält im Tiebreak kühlen Kopf

In der Folge kassierte die immer wieder von vielen Fans angefeuerte "Petko" auf dem überfüllten Court 8 ihr erstes Break, nahm ihrer Gegnerin dann aber das Aufschlagspiel zum 4:4-Ausgleich ab. Im Tiebreak behielt Petkovic die Nerven, agierte offensiv - und ließ sich auch von zwei Doppelfehlern in Folge nicht schocken.

Die auf Platz 107 der Weltrangliste abgestürzte Darmstädterin knüpfte damit nahtlos an ihre gute Leistung aus dem Erstrundenmatch gegen die gesetzte Französin Kristina Mladenovic (7:6, 6:2) an. Zuletzt war Petkovic bei den US Open 2015 in die dritte Runde eines Majors vorgestoßen.

Kerber und Görges können noch am Donnerstag nachziehen

In Paris ist Petkovic dort die erste von insgesamt sieben gestarteten deutschen Spielerinnen. Am Donnerstagnachmittag könnten die deutsche Nummer eins Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 11) und die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber (Kiel/Nr. 12) es ihr gleichtun.