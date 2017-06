Grönefeld im Mixed-Halbfinale von Paris

Mittwoch, 07.06.2017

Anna-Lena Grönefeld (Nordhorn) hat mit ihrem Mixed-Partner Robert Farah aus Kolumbien das Halbfinale der French Open in Paris erreicht. Die ungesetzte Kombination besiegte in der Runde der letzten Acht Maria Martinez Sanchez/Marcelo Demoliner (Spanien/Brasilien) in 1:18 Stunden mit 5:7, 6:3, 10:6.

Im Semifinale treffen Grönefeld/Farah auf die australisch-amerikanische Paarung Casey Dellacqua/Rajeev Ram. 2014 hatte Grönefeld mit ihrem niederländischen Partner Jean-Julien Rojer bereits den Mixed-Titel der French Open gewonnen.

Alle Tennis-News im Überblick