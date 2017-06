Umgeknickt - Bitteres Aus für Goffin

Freitag, 02.06.2017

Was ein Pech für David Goffin! Der an zehn gesetzte Belgier rutschte beim Stand von 5:4 in Satz eins gegen Horacio Zeballos in eine Plane am hinteren Ende des Platzes und knickte mit dem rechten Knöchel um.

Goffin schaffte es nur mit Hilfe vom Platz, kurz darauf gab der Schiedsrichter die Aufgabe bekannt. Wie schlimm Goffins Verletzung ist, war zum Matchende noch nicht bekannt.

Horacio Zeballos steht somit erstmals im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Zuvor war für ihn spätestens in Runde zwei Schluss. Er trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen Dominic Thiem und Steve Johnson.

