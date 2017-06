Happy Birthday, Rafa!

Samstag, 03.06.2017

Was haben Ken Rosewall, Rod Laver und Andres Gomez gemeinsam? Richtig, alle drei gewannen das größte Sandplatzturnier der Welt nach ihrem 30. Geburtstag. Sollte Rafael Nadal am Sonntag in einer Woche erneut in Roland Garros triumphieren, wäre er der Vierte im Bunde.

Einen Tag vor seinem 31. Geburtstag hatte "Rafa" eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er auf der Jagd nach "La Decima" keine Zeit verlieren will. In nur 90 Minuten fegte Nadal über Nikoloz Basilashvili hinweg. Der Georgier schrammte bei seiner 0:6,-1:6,-0:6-Drittrundenniederlage nur knapp an der Höchststrafe, dem "Triple Bagel", vorbei.

"Gesundheit ist das wichtigste"

Kein Grund, auszuflippen. Seinen Ehrentag will Nadal im Kreise seiner Liebsten feiern. "Vielleicht gehe ich mit meiner Familie etwas essen", sagte der neunfache Paris-Champion nach seiner Machtdemonstration. Auch beim Thema Geburtstagswünsche blieb Nadal gewohnt bescheiden: "Ich brauche keine Geschenke. Wichtig ist, dass meine Familie, meine Freunde und ich gesund sind."

Anlässlich seines 31. Geburtstags wollen wir noch einmal Nadals größte Momente in Roland Garros aufleben lassen. In diesem Video seht ihr die fünf besten Matches des "Stiers von Manacor" bei den French Open - viel Vergnügen!

