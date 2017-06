Kälteresistente Frühsportler

Donnerstag, 08.06.2017

Donnerstag, 08.06.2017, das Dutzend ist voll

Der Thiem-Watch: Tja, nach dem erwartbaren Routine-Sieg gegen Novak Djokovic sollte sich der Österreicher durchaus ein bisserl selbst fordern. Wahrscheinlich mit einer schönen Trainingseinheit im "Jean Bouin". Zumal sich sein Gegner vom Freitag, Rafael Nadal da in der Regel auch nicht lumpen lässt. 90 Minuten mindestens treibt sich der Matador an matchfreien Tagen auf dem Übungsplatz herum, das hat Günter Bresnik errechnet. Mit Onkel Toni, Carlos Moya, Carlos Costa - und ein paar hilflosen Bälledosen.

Der Feinschmecker-Tipp: Der Clash der Geburtstagskinder auf dem Chatrier. Bacsinszky gegen Ostapenko, da machen sich die halbe Schweiz und das gesamte Lettland auf den Weg nach Paris, es kommt zum Kampf der Kulturen. Hier die findige Bacsinszky, um keinen Schlag verlegen, mit dem Slice auf Du und Du. Dort Ostapenko, die einen unterschnittenen Ball als Eingeständnis ihrer eigenen Schwäche grundsätzlich ablehnt. Im Stopp-Fall aber doch darauf zurück greift.

Upset-Alert des Tages: "It´s a funny old game", so sagt der Engländer. Zwar nicht über den Tennissport, aber das ist hier nicht der Punkt. Simona Halep hat gegen Elina Svitolina schon ein Bein im Flugzeg zurück nach Rumänien gehabt, lag Satz und 1:5 zurück, und spielt sich nun doch mit Karolina Pliskova einen Finalplatz und so nebenbei auch noch den Platz ganz oben in der Tennis-Weltrangliste aus.

Helden des Vortages: Von "bitterkalt" zu sprechen, würde die Tatsachen des Mittwochs vielleicht etwas verdrehen, aber zweistellig waren die Temperaturen nur in den seltensten Fällen beim Match von Dominic Thiem gegen Novak Djokovic. Das Gros der Ballkinder aber? Im kurzen Oberteil unterwegs, die Mädchen sogar schulterfrei! Respekt.

Frühsportler des Vortages: Da macht sich der Reporter recht zeitig auf den Weg zur Anlage - und wer joggt ihm auf der "Rue de Versailles" entgegen? Genau, Pepe Imaz, der Lebensabschnittsberater von Novak Djokovic. Das Tempo? In Ordnung. Bemerkenswert aber: Der Mann muss innerlich brennen, den auch er ist in ein hauchzartes Obergewand gehüllt. Und um kurz nach acht Uhr waren die Temperaturen noch keineswegs zweistellig.

