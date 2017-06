Neuer Eintrag ins Geschichtsbuch

Montag, 05.06.2017

Von Jens Huiber aus Paris

Garbine Muguruza hat keine rechte Freude gehabt an diesem Sonntagnachmittag - nicht an ihrem eigenen Spiel, schon gar nicht am Verhalten des Publikums während des Matches gegen Kristina Mladenovic. Der Court Suzanne Lenglen hatte sich in der Tat beinahe zur Gänze in das Lager der Französin geschlagen - nicht ungewöhnlich - objektiv betrachtet die Grenzen der Fairness aber äußerst selten überschritten. Dass Mladenovic mit ihrem Gestus nichts zur Beruhigung der Menge beitrug, das wollte sie in der Pressekonferenz nach dem Match gar nicht in Abrede stellen. Aber: Vor ein paar Woche im Finale von Stuttgart sei es ihr ganz ähnlich, eigentlich schlimmer ergangen. Und dort hätte Laura Siegemund auch keine Deeskalations-Strategie betrieben.

Trend Wer gewinnt die French Open 2017? Simona Halep Elina Svitolina Garbine Muguruza Svetlana Kuznetsova Caroline Wozniacki Agnieszka Radwanska Kristina Mladenovic Eine andere Spielerin

Sportlich gesehen herrscht nach dem Ausscheiden von Muguruza und beinahe gleichzeitig von Venus Williams gegen Timea Bacsinszky allerdings Gewissheit: Es wird bei den French Open einen neuen Namen in den Siegerlisten der Grand-Slam-Geschichte geben, ein Jahr, nachdem Muguruza erstmals angeschrieben hat, Angelique Kerber natürlich nicht zu vergessen. Schließlich hatte in der ersten Partie des Tages auf Court Philippe Chatrier auch noch Svetlana Kuznetsova, die schon bei den US Open und eben in Paris triumphiert hatte, ihren Abschied gegen Caroline Wozniacki genommen.

Angstgegnerin

Apropos Wozniacki: Deren Karriere hängt ja der Makel an, dass sie es zwar an die Spitze der Tennis-Weltrangliste geschafft hat, aber eben nicht mit dem Titel bei einem der vier größten Turniere dekoriert. Die Dänin selbst, das hat sie in Paris deutlich gesagt, sieht darin überhaupt keinen Makel, einen Triumph am Samstag würde sie dennoch gerne mitnehmen. Im Weg steht Jelena Ostapenko, eine junge Dame aus Lettland, gegen die Wozniacki in jüngerer Vergangenheit keine guten Erfahrungen gesammelt hat. In Charleston und Prag war Ostapenko in diesem Jahr siegreich geblieben, ebenso wie 2016 in Cincinnati.

Andre Agassi neuer Trainer von Novak Djokovic © getty 1/33 Gemunkelt wird schon seit einigen Tagen, nun ist es tatsächlich wahr: Andre Agassi ist der neue Coach von Novak Djokovic /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf.html © getty 2/33 Die Zusammenarbeit ist nach Aussagen des Djokers erstmal für die French Open ausgelegt, dann sehe man weiter. Zeit, um einen Blick auf Agassis Laufbahn zu werfen /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=2.html © getty 3/33 Der heute 47-Jährige wird früh von seinem Vater gepusht. Der drängt ihn zu Trainingssessions mit Jimmy Connors und schließlich zur Aufnahme in die Nick-Bollettieri-Akademie in Florida /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=3.html © getty 4/33 Als er 1986 mit 15 Jahren auf die Profi-Tour geht, ist bereits klar: Bühne frei, hier kommt ein Rebell /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=4.html © getty 5/33 Agassi glänzt mit vogelwilden Frisuren… /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=5.html © getty 6/33 … und mit bunter und schriller Kleidung /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=6.html © getty 7/33 Doch der Junge hat es auch sportlich drauf: Im Alter von 17 Jahren gewinnt er sein erstes ATP-Turnier im brasilianischen Itaparica /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=7.html © getty 8/33 Ab 1988 verzichtet der Mann aus Las Vegas drei Jahre lang auf eine Teilnahme in Wimbledon. Der Hauptgrund ist die strenge Kleiderordnung beim Turnier in London /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=8.html © getty 9/33 1990 erreicht Agassi bei den French Open und US Open seine ersten Grand-Slam-Finals - beide Endspiele gehen aber verloren. Dafür gelingt der Triumph im Davis Cup und bei der ATP-WM /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=9.html © getty 10/33 Das Jahr 1992 ist das Jahr des Durchbruchs des Amerikaners. Im Wimbledon-Finale gegen Goran Ivanisevic gelingt ihm der erste Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier, zudem holt er mit den USA erneut den Davis Cup /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=10.html © getty 11/33 Agassi leidet in dieser Zeit unter dem Erwartungsdruck seines Vaters Mike Agassi, einem früheren Boxer /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=11.html © getty 12/33 Andre: "Nach drei Finalniederlagen in Grand-Slam-Turnieren hatte ich gegen Ivanisevic in Wimbledon endlich gewonnen. Ich rief daheim an, und Dad sagte: 'Wie konntest du den vierten Satz verlieren?'" /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=12.html © getty 13/33 Anschließend gerät Agassi in eine Krise. 1994 folgt der Trainerwechsel von Bollettieri zu Brad Gilbert - mit Erfolg. Bei den US Open schlägt er im Finale Michael Stich /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=13.html © getty 14/33 Im selben Jahr gründet Agassi die Andre Agassi Foundation, die Risikokindern in Las Vegas hilft /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=14.html © getty 15/33 Ein Jahr später geht der Rebell knallhart mit seinen Haaren ins Gericht und rasiert sie sich ab /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=15.html © getty 16/33 Unfassbar: Erst 1995 nimmt Agassi erstmals bei den Australian Open teil - und gewinnt direkt im Endspiel gegen seinen Erzfeind Pete Sampras /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=16.html © getty 17/33 Im April dieses Jahres steht Agassi erstmals auf Platz eins der Weltrangliste /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=17.html © getty 18/33 1996 schafft Agassi erneut einen riesigen Erfolg. Der US-Boy wird in Atlanta Olympiasieger /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=18.html © getty 19/33 Ein Jahr später, also 1997, erlebt Agassi eine Seuchensaison. Aufgrund einer Handgelenksverletzung verpasst er gleich drei Grand-Slam-Turniere, außerdem verliert er sieben Mal bei Turnieren in Runde eins /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=19.html © getty 20/33 Agassi sorgt nun auch abseits des Platzes für immer mehr Aufsehen. Das liegt besonders an seiner Ehe mit der Schauspielerin Brooke Shields, die als turbulent bezeichnet werden kann /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=20.html © getty 21/33 Der Sunnyboy fliegt nun sogar aus den Top 100. Als 2009 Agassis Buch herauskommt, wird das ganze Schlamassel bekannt. Er gibt zu, in dieser Zeit Crystal Meth konsumiert zu haben /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=21.html © getty 22/33 Er wird bei einer Dopingkontrolle positiv getestet und gibt Jahre später zu, durch eine Lüge aus der Sache herausgekommen zu sein. Er hatte ausgesagt, versehentlich von dem Getränk eines Kollegen getrunken zu haben, das die Dopingsubstanz beinhaltet habe /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=22.html © getty 23/33 1998 gelingt Agassi die Wandlung vom Rebellen zu einer Art Vorbild für die Jugend. Er trainiert professionell, holt fünf Titel und kehrt in die Top 10 zurück /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=23.html © getty 24/33 1999 schreibt Agassi Geschichte. Er gewinnt die French Open und damit als fünfter Spieler nach Fred Perry, Don Budge, Rod Laver und Roy Emerson alle Grand-Slam-Turniere mindestens einmal /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=24.html © getty 25/33 Zwischen 2000 und 2003 siegt er drei Mal bei den Australian Open, einmal im Finale gegen Rainer Schüttler /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=25.html © getty 26/33 Im Oktober 2001 heiratet Agassi Steffi Graf, mit der er eine Tochter und einen Sohn hat /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=26.html © getty 27/33 2005 gelingt Agassi noch einmal der Einzug in ein Grand-Slam-Finale bei den US Open. Im Endspiel ist Roger Federer allerdings zu stark /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=27.html © getty 28/33 Ein Jahr später gibt Agassi bekannt, bei den US Open seinen Abschied zu geben. Sein letztes Match verliert er in der dritten Runde gegen Benjamin Becker /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=28.html © getty 29/33 Der US-Boy wird frenetisch gefeiert und sagt unter Tränen Good Bye /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=29.html © getty 30/33 2011 gebührt Agassi die Ehre, in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen zu werden /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=30.html © getty 31/33 Insgesamt gewinnt Agassi acht Grand-Slam-Titel und steht 101 Wochen auf Position eins der Weltrangliste /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=31.html © getty 32/33 Sozial sind Graf und Agassi nach wie vor engagiert. Unter anderem mit einer Schule für sozial benachteiligte Kinder /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=32.html © getty 33/33 Jetzt wartet ein neues Projekt auf Agassi - als Coach des Djokers /de/tennisnet/bildergalerie/1705/andre-agassi/trainer-novak-djokovic-steffi-graf,seite=33.html

Oder vielleicht Simona Halep? Nach ihrer Schrecksekunde im Finale von Rom war ein Antreten am Bois de Boulogne gar nicht sicher gewesen, jetzt macht sich die Rumänin doch auf den Marsch durch die Institutionen, im vergangenen Match gegen Daria Kasatkina einen Satz lang makellos, den zweiten dann eher zitternd. Karolina Pliskova hat es gegen Carina Witthöft genau andersrum angelegt, sich aus dem kleinen Loch, das sie sich mit einer Reihe von Eigenfehlern im ersten Satz gebuddelt hatte, einigermaßen souverän befreit. Die Asche ist nicht ihr Geläuf, andererseits winkt bei einem Finaleinzug der Tennisthron.

Jeder Schritt Neuland

Pliskova, Wozniacki und Halep, das sind jene Damen, die schon mindestens einmal in einem Major-Finale gestanden haben. Elina Svitolina darf für sich ins Rennen führen, dass sie immerhin das letzte große Turnier vor den French Open, die Offenen Italienischen Tennismeisterschaften, eingesackt hat. Die Ukrainerin führt die Jahreswertung der Damen an, mit jedem Sieg mehr geht sie einen Schritt weiter in völliges Neuland. Gegen Magda Linette aus Polen hat Svitolina kurz gewackelt, gegen Ende des zweiten Satzes dann doch souverän agiert.

Die meisten Masters-Siege: Rafa zieht mit Djoker gleich © getty 1/15 Rafael Nadal hat in Madrid im Finale gegen Dominic Thiem seinen 30. Masters-Titel geholt. Wer hat wie viele Masters-Triumphe errungen? Ein Überblick... /de/tennisnet/bildergalerie/1703/meiste-masters-siege/djokovic-nadal-federer-becker.html © getty 2/15 Platz 9: Marat Safin (Russland), 5 Masters-Siege - doch er muss sich Rang neun mit fünf weiteren Spielern teilen... /de/tennisnet/bildergalerie/1703/meiste-masters-siege/djokovic-nadal-federer-becker,seite=2.html © getty 3/15 Platz 9: Andy Roddick (USA), 5 Masters-Siege /de/tennisnet/bildergalerie/1703/meiste-masters-siege/djokovic-nadal-federer-becker,seite=3.html © getty 4/15 Platz 9: Marcelo Rios (Chile), 5 Masters-Siege /de/tennisnet/bildergalerie/1703/meiste-masters-siege/djokovic-nadal-federer-becker,seite=4.html © getty 5/15 Platz 9: Gustavo Kuerten (Brasilien), 5 Masters-Siege /de/tennisnet/bildergalerie/1703/meiste-masters-siege/djokovic-nadal-federer-becker,seite=5.html © getty 6/15 Platz 9: Jim Courier (USA), 5 Masters-Siege /de/tennisnet/bildergalerie/1703/meiste-masters-siege/djokovic-nadal-federer-becker,seite=6.html © getty 7/15 Platz 9: Boris Becker (Deutschland), 5 Masters-Siege /de/tennisnet/bildergalerie/1703/meiste-masters-siege/djokovic-nadal-federer-becker,seite=7.html © getty 8/15 Platz 8: Michael Chang (USA), 7 Masters-Siege /de/tennisnet/bildergalerie/1703/meiste-masters-siege/djokovic-nadal-federer-becker,seite=8.html © getty 9/15 Platz 7: Thomas Muster (Österreich), 8 Masters-Siege /de/tennisnet/bildergalerie/1703/meiste-masters-siege/djokovic-nadal-federer-becker,seite=9.html © getty 10/15 Platz 6: Pete Sampras (USA), 11 Masters-Siege /de/tennisnet/bildergalerie/1703/meiste-masters-siege/djokovic-nadal-federer-becker,seite=10.html © getty 11/15 Platz 5: Andy Murray (Schottland), 14 Masters-Siege /de/tennisnet/bildergalerie/1703/meiste-masters-siege/djokovic-nadal-federer-becker,seite=11.html © getty 12/15 Platz 4: Andre Agassi (USA), 17 Masters-Siege /de/tennisnet/bildergalerie/1703/meiste-masters-siege/djokovic-nadal-federer-becker,seite=12.html © getty 13/15 Platz 3: Roger Federer (Schweiz), 26 Masters-Siege /de/tennisnet/bildergalerie/1703/meiste-masters-siege/djokovic-nadal-federer-becker,seite=13.html © getty 14/15 Platz 1 (geteilt): Rafael Nadal (Spanien), 30 Masters-Siege /de/tennisnet/bildergalerie/1703/meiste-masters-siege/djokovic-nadal-federer-becker,seite=14.html © getty 15/15 Platz 1 (geteilt): Novak Djokovic (Serbien), 30 Masters-Siege /de/tennisnet/bildergalerie/1703/meiste-masters-siege/djokovic-nadal-federer-becker,seite=15.html

Die Augen der meisten Fans sind aber natürlich auf Kristina Mladenovic gerichtet - die nicht sicher davon ausgehen kann, noch einmal auf dem Lenglen zu spielen. Mladenovic ist die größte verbliebene Attraktion im Feld der Damen, gegen Timea Bacsinszky wird sie vor ganz anderen Aufgaben stehen als noch gegen Muguruza. Die Schweizerin nähert sich wieder ihrer Form von vor zwei Jahren, als sie erst in der Vorschlussrunde von Serena Williams gestoppt wurde. Eben die hat im Paris von 2017 nun wirklich keinen Auftrag mehr: Die moralische Unterstützung von Schwester Venus ist nur noch abseits der Courts vonnöten.

Die French Open im Überblick