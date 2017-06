Agassi als kostenloser Trainer nach Wimbledon

Freitag, 02.06.2017

Es war ein hartes Stück Arbeit für Novak Djokovic. Der Titelverteidiger zog bei den French Open mit einem Fünfsatzsieg gegen den Argentinier Diego Schwartzman ins Achtelfinale ein. Es war auch vorerst das letzte Match, das unter den Augen von Andre Agassi von stattfand. Denn der US-Amerikaner reiste anschließend wegen Terminen aus Paris ab. Die French Open wollten Agassi und Djokovic nutzen, um sich besser kennenzulernen und dann schauen, ob sie die Zusammenarbeit fortsetzen wollen.

Geht es nach Agassi, soll es in die Verlängerung gehen. Im Eurosport-Interview mit Boris Becker erklärte der achtmalige Grand-Slam-Sieger, dass er gerne in Wimbledon dabei wäre. "Wenn er mich dort haben möchte, werde ich kommen. Wenn es praktisch ist und sich lohnt, werde ich hundertprozentig die Anstrengung unternehmen." Agassi verriet auch, dass seine Frau Steffi Graf ihn von der Zusammenarbeit mit Djokovic überzeugte und er dafür kein Geld verlange. " Ich mache das in meiner Freizeit, ich mache das auf eigene Kosten. Ich möchte kein Geld, ich brauche nichts. Ich möchte ihm helfen. Wenn er auf der Höhe ist, ist das gut für das Spiel. Es ist eine Weise, wie ich einen Beitrag leisten kann."

Alle Tennis-News im Überblick