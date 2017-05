Auch Barthel verpasst zweite Runde

Dienstag, 30.05.2017

Mona Barthel konnte nicht an ihre gute Form der Vorwochen anknüpfen

Die 26-jährige Barthel, die erst vor gut drei Wochen das Sandplatzturnier in Prag gewonnen hatte, führte im zweiten Satz bereits mit 4:1, gab dann aber fünf Spiele in Folge ab. Drei Breakpunkte in Serie zu einer möglichen 5:1-Führung konnte die Fed-Cup-Spielerin nicht nutzen.

Damit hat bislang nur Carina Witthöft (Hamburg) die zweite Runde von Roland Garros erreicht. Am Dienstag sind noch sechs weitere deutsche Profis im Einsatz - darunter Hoffnungsträger Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 9), dessen Auftaktmatch gegen Fernando Verdasco (Spanien) am Montagabend beim Stand von 4:6, 6:3 wegen Dunkelheit abgebrochen werden musste.

