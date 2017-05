Mischa Zverev geht die Puste aus

Montag, 29.05.2017

Mischa Zverev (29) ist in der ersten Runde der French Open ausgeschieden. Zwei Tage nach dem verlorenen Finale in Genf musste sich der an Position 32 gesetzte Linkshänder dem italienischen Qualifikanten Stefano Napolitano in 2:42 Stunden mit 6:4, 5:7, 2:6, 2:6 geschlagen geben.

"Ich war nach den Tagen von Genf einfach müde, die Beine waren schlapp. Ich habe es schon gestern gemerkt - und auch heute morgen", sagte Zverev und meinte: "Ich habe viele leichte Fehler gemacht, es war einfach nicht mehr drin." Der Australian-Open-Viertelfinalist schaffte es damit auch im sechsten Anlauf nicht über die Auftakthürde in Roland Garros.

Mischa Zverev hatte am vergangenen Samstag das zweite ATP-Finale seiner Karriere verloren. Der ältere Bruder der deutschen Nummer eins Alexander Zverev (20) hatte in Genf als Qualifikant mit 6:4, 3:6, 3:6 gegen US-Open-Finalist Stan Wawrinka (Schweiz) den Kürzeren gezogen. Nach dem Break zum 2:1 im dritten Satz konnte der Hamburger nicht mehr viel entgegensetzen und baute vor allem körperlich immer mehr ab.

Die French Open im Überblick