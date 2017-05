Muguruza bangt um French-Open-Start

Samstag, 20.05.2017

"Man macht eine dumme Bewegung, und plötzlich ist dein Nacken fest", sagte die 23-Jährige. Der Vorfall ereignete sich beim Warmspielen. Es ist bereits das vierte Mal in diesem Jahr, dass für Muguruza ein Match vorzeitig zuende war.

Die Sandplatzsaison lief für Muguruza bislang alles andere als erfolgreich. Vor ihrer Steigerung in Rom war sie in Stuttgart und Madrid jeweils bereits in Runde eins ausgeschieden. "Dennoch war es eine gute Woche für mich, ich bin sehr zufrieden mit meinem Spiel", sagte sie. Ihre Gegnerin Elina Svitolina trifft am Sonntag im Finale auf die Rumänin Simona Halep, die 2014 im Endspiel der French Open stand.

