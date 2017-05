Kamke und Masur in Runde zwei

Dienstag, 23.05.2017

Ein deutsches Quintett ist in der Herren-Qualifikation bei den French Open weiter im Rennen. Nachdem am Montag Maximilian Marterer, Peter Gojowczyk und Oscar Otte ihre Auftaktmatches gewann, zogen am Dienstag Tobias Kamke und Daniel Masur nach. Kamke besiegte den US-Amerikaner Rajeev Ram mit 2:6, 7:5, 6:3. Masur setzte sich gegen den Tschechen Adam Pavlasek mit 2:6, 6:3, 6:4 durch. Insgesamt waren sieben deutsche Herren in der Qualifikation an den Start gegangen. Für das Hauptfeld waren sechs deutsche Herren direkt qualifiziert. Tommy Haas, der keine Wildcard für das Hauptfeld bekam, entschied sich gegen einen Start in der Qualifikation.

Alle French-Open-News im Überblick