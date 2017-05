"Gojo", Otte und Masur im Quali-Finale

Mittwoch, 24.05.2017

Ein deutsches Trio ist in der Herren-Qualifikation bei den French Open weiter im Rennen. Oscar Otte, Peter Gojowczyk und Daniel Masur konnten am Mittwoch auch ihr zweites Match in Roland Garros gewinnen. Otte siegte 7:5, 2:6, 7:6 (2) gegen Laslo Djere (Serbien/28) und trifft nun auf Stefanos Tsitsipas. Der 18-jährige Grieche war im Mai 2016 die Nummer eins der Junioren-Weltrangliste.

Gojowczyk setzte sich 6:3, 7:6 (7) gegen den Belgier Joris de Loore durch. Im Quali-Finale wartet auf "Gojo" eine hohe Hürde. Sein rumänischer Gegner Marius Copil ist der Topgesetzte im Draw. Daniel Masur spielt entweder gegen Maximo Gonzalez (Argentinien) oder Arthur de Greef (Belgien/29). Der Bückenburger bezwang den Serben Filip Krajinovic 6:4, 6:2.

Kamke (3:6, 4:6 gegen Marco Trungelliti) und Marterer (3:6, 6:1, 4:6 gegen Simone Bolelli) haben den Sprung in die dritte Quali-Runde verpasst. Insgesamt waren sieben deutsche Herren in der Qualifikation an den Start gegangen. Für das Hauptfeld waren sechs deutsche Herren direkt qualifiziert. Tommy Haas, der keine Wildcard für das Hauptfeld bekam, entschied sich gegen einen Start in der Qualifikation.

Alle French-Open-News im Überblick