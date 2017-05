Wildcard für einen Debütanten

Montag, 08.05.2017

Tennis ist am Ende auch ein altersloser Sport: So wie der 39-jährige Tommy Haas in der erweiterten Weltspitze noch mitspielen kann, so gab es vor ein paar Tagen auch die erfreuliche Meldung, dass sich Amanda Anisimova, zarte 15 Jahre alt, eine Wildcard für das Hauptfeld der French Open 2017 erspielt hat. Ausgeschrieben war diese vom US-amerikanischen Tennisverband (USTA), Anisimova hatte bei einer Vier-Turniere-Serie die meisten Punkte aller Teilnehmerinnen erreicht.

Ihr männliches Pendant steht mittlerweile auch fest: Es ist Tennys Sandgren, der sich altersmäßig in etwa der Mitte zwischen Haas und Anisimova bewegt. Sandgren zählt 25 Jahre und ist im Moment an Position 134 der ATP-Weltrangliste platziert. Auch für ihn wird die Teilnahme in Roland Garros die erste bei einem der vier größten Turniere des Jahres sein. Global gesehen hat sich Sandgren ohnehin erst einmal auf allerhöchster Ebene gezeigt, vor wenigen Wochen in Houston, als er Landsmann Ernesto Escobedo unterlegen war.

Dennoch: Wer so knapp an den besten 100 Profis der Welt dran ist, der weiß natürlich, wie der Tennisball als solcher zu bespielen ist. Sandgren hat in diesem Jahr in Tempe, Arizona, bereits einen ATP-Challenger gewonnen, zuletzt in Sarasota unterlag er erst im Finale Frances Tiafoe.

