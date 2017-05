5 geile Schläge für die French-Open-Vorfreude

Mittwoch, 24.05.2017

Nur noch wenige Tage dann geht es bei den French Open so richtig los. Das Hauptfeld beim Grand-Slam-Turnier in Paris startet im Vergleich zu den anderen drei "Major"-Turnieren bereits am Sonntag. Wir dürfen uns wieder auf lange und erschöpfende Ballwechsel auf der roten Asche im Stade Roland Garros freuen.

Sicherlich wird auch wieder einer dieser staunenden Momente dabei sein, wo man sich fragt, wie in aller Welt dieser Schlag überhaupt möglich ist. Auf dem YouTube-Channel der French Open sind fünf der genialsten Schläge in der Turniergeschichte in Paris zusammengestellt. Welcher Schlag gefällt euch am besten?

