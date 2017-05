Die Olympiasiegerin, Venus und Jerzy

Sonntag, 28.05.2017

Sonntag, 28.05.2017, mithin Tag 1

Der Thiem-Zverev-Watch: Drittes Match auf Lenglen für den Österreicher, Bernard Tomic wartet. Das einzige Match bisher hat Thiem in Acapulco 2016 gewonnen. Thiem wird sich mittags mit Lucas Pouille einschlagen. Alexander Zverev hat noch frei, womöglich bis Dienstag. Für ihn ist um 13:30 Uhr ein Traningsplatz gegenüber Marin Cilic reserviert.

Der Feinschmecker-Tipp: Jerzy Janowicz trifft im zweiten Match des Tages auf Court 6 auf Taro Daniel. Janowicz hat sich am Samstag kurz Thiem-Coach Günter Bresnik ausgeliehen, in der Trainings-Session einen leidlich unkonzentrierten Eindruck hinterlassen. Zu achten sein wird auf die Stoppbälle des Polen - die sind beim Üben nicht wesentlich höher aufgesprungen als ein Tannenzapfen im Tiefschnee.

Upset-Alert des Tages: Das schmerzt den Fan, aber Spiel vier auf Court Suzanne Lenglen wird Venus Williams vorbehalten sein. Gegen Qiang Wang aus China. Dem Reporter schwant Übles.

Indiskretion des Tages: Der Rezeptionist der bescheidenen Herberge des Reporters berichtet (unaufgefordert!) von drei im Turnier aktiven Gästen im selben Etablissement: zwei russischer Provenienz, dazu eine Italienerin (Name der Redaktion bekannt).

Was wurde eigentlich aus ... Monica Puig? Exzellente Frage. Die Olympiasiegerin von Rio de Janeiro hat die Kugel in Doha ganz gut getroffen, danach nicht mehr so sehr. In der Weltrangliste macht das keinen schlanken Fuss, lediglich Rang 41. Roberta Vinci (die sich im Übrigen nicht in der bescheidenen Herberge des Reporters eingemietet hat) wird sich der jungen Frau aus Puerto Rico gleich zum Auftakt auf Court 2 annehmen.

Problem des Tages: Frankreich ist nicht die USA, der Tag des Herren ist noch etwas wert. Und damit bleibt der CarreFour geschlossen. Für Selbstversorger ein Alptraum.

Hier die Auslosung für die French Open der Herren

Hier der Spielplan

Die aktuelle ATP-Weltrangliste