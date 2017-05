Ende der Marathon-Quali-Matches in Paris

Montag, 15.05.2017

Pierre-Hugues Herbert und der Italiener Andrea Arnaboldi stellten vor zwei Jahren einen Rekord auf, der wohl nie wieder aus den Geschichtsbüchern von Roland Garros verschwinden wird. Arnaboldi benötigte damals 4:26 Stunden, um den Franzosen 6:4, 3:6, 27:25 im längsten Qualifikationsmatch der Turniergeschichte niederzuringen.

Diesen Marathon-Quali-Matches schoben die Organisatoren in Paris nun einen Riegel vor. Die Sieger werden beim Stand von 6:6 im Entscheidungssatz ab sofort durch den Tiebreak ermittelt. Extrembelastungen für die Profis sollen dadurch vermieden werden. Auch im Hinblick auf die Chancengleichheit in den Folgerunden macht die Regeländerung Sinn. In den Hauptbewerben bleibt alles wie gehabt: Im Finaldurchgang wird bei 6:6 weiterhin so lange gespielt, bis ein Spieler zwei Spiele Vorsprung hat.

