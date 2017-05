Marterer, Otte, Gojowczyk in Paris siegreich

Montag, 22.05.2017

Maximilian Marterer hatte am Montag in Paris keine Probleme

Drei deutsche Starter haben es am ersten Tag des Qualifikations-Wettbewerbs in die zweite Runde geschafft. Am härtesten zu kämpfen hatte dabei Peter Gojowczyk, der sich gegen den Italiener Stefano Travaglia in drei Sätzen mit 6:4, 6:7 (5) und 6:4 durchsetzte. Weitaus schneller machte es Oscar Otte, der beim 6:2 und 6:1 gegen Mitchell Krueger aus den USA keine Probleme hatte. Ebenso wenig wie Maximilian Marterer, der den Briten Brydan Klein mit 6:2 und 6:2 sicher im Griff hatte.

Ausgeschieden sind hingegen Daniel Brands und Benjamin Becker: Brands war beim 1:6 und 4:6 gegen Guido Andreozzi chancenlos, Benjamin Becker musste sich dem Serben Laslo Djere in drei Sätzen geschlagen geben.

Hier die Auslosung für die French-Open-Qualifikation

Die aktuelle ATP-Weltrangliste