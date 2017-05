Kein "Maestro" in Roland Garros

Montag, 15.05.2017

Die Anzeichen hatten sich während der letzten Wochen verdichtet, vor allem durch die frühzeitige Absage seines Antrittes in Rom, aber jetzt hat Roger Federer via Twitter traurige Gewissheit geschaffen: Der "Maestro" wird in Roland Garros 2017 fehlen.

Federer möchte sich nach einem brillanten Saisonstart, bei dem er nicht nur seinen 18. Grand-Slam-Titel, sondern auch die ATP-Masters-1000-Turniere in Indian Wells und Miami gewonnen hatte, voll auf die Rasensaison konzentrieren. Diese wird ihn gleich zweimal nach Deutschland führen, zuerst nach Stuttgart und eine Woche später zum ATP-World-Tour-500-Event nach Halle/Westfalen.

Bereits 2016 hatte Federer die French Open ausgelassen, damals allerdings aufgrund einer Verletzung. Gewonnen hat der Schweizer das Turnier einmal, 2009 im Finale gegen den Schweden Robin Söderling. Im laufenden Jahr hat Roger Federer erst ein Match verloren, in Dubai gegen den Qualifikanten Evgeny Donskoy. Federer stand in Roland Garros zuletzt 2011 im Endspiel, dort verlor er in vier Sätzen gegen Rekord-Champion Rafael Nadal. Eben jenen hat der Baselbieter in der laufenden Kampagne schon dreimal besiegt, allerdings jeweils auf Hartplatz.

Federers Liebe zur Asche ist während der vergangenen Jahre deutlich erkaltet, 2015 hatte er in Paris im Viertelfinale gegen den späteren Champion Stan Wawrinka verloren. Wenige Wochen davor hatte der 91-fache Champion sein bis dato letztes Turnier auf Sand gewonnen: In Istanbul besiegte er bei der ersten Austragung des Events im Finale Pablo Cuevas aus Uruguay.

Roger Federer im Steckbrief