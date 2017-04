Kvitova hofft auf Comeback bei French Open

Montag, 17.04.2017

"Mein Name wird morgen auf der Startliste für Roland Garros erscheinen", schrieb Kvitova: "Ich habe gute Fortschritte in meiner Reha gemacht und will mir jede Möglichkeit offen halten, an einem meiner Lieblingsturniere teilzunehmen. Leider bedeutet das aber nicht zwingend, dass ich in Paris schon spielen kann. Es liegt noch ein weiter Weg vor mir."

Linkshänderin Kvitova war Ende Dezember in ihrem Appartement im tschechischen Prostejov überfallen und an der Schlaghand verletzt worden. Die fünfmalige Fed-Cup-Siegerin wurde anschließend vier Stunden lang operiert, dabei wurden Schädigungen an fünf Sehnen und zwei Nervensträngen behoben.

Petra Kvitova im Steckbrief