"Ich würde jede Möglichkeit nutzen"

Mittwoch, 26.04.2017

Maria Sharapova will unbedingt in Roland Garros dabei sein

Die 30-jährige Russin war durch ein 7:5, 6:3 gegen Roberta Vinci (Italien) ins Achtelfinale des WTA-Turniers in Stuttgart eingezogen. Für das Event in der Schwabenmetropole hatte die ehemalige Nummer eins Sharapova ebenso einen "Freifahrtschein" bekommen wie für die anstehenden Sandplatz-Veranstaltungen in Madrid und Rom. Dies hatte zu Kritik unter den Kolleginnen geführt.

Die Verantwortlichen der French Open wollen sich am 15. Mai zu einer möglichen Wildcard für die zweimalige Paris-Gewinnerin äußern.

Sharapova erklärte, dass sie nicht verärgert über ihre Sperre war. "Ich bin nicht diese Art von Mensch. Ich habe die freie Zeit für viele andere Dinge genutzt. Ich habe zum Beispiel studiert und neue Freundschaften geschlossen", berichtete Sharapova.

Über die Schwangerschaft ihrer Konkurrentin Serena Williams (USA) sagte Sharapova: "Es ist eines der größten Geschenke, die eine Frau in ihrem Leben bekommen kann. Für sie ist es ein wunderschönes Kapitel."

