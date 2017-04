Murray visiert die French Open an

Dienstag, 11.04.2017

Andy Murray will bei Roland Garros auf die Grand-Slam-Bühne zurückkehren

"Ich hatte das Problem mit meinem Ellbogen, aber das Gute daran war, dass ich alles tun konnte, nur keine Aufschläge", gab Murray bei Eurosport an. Dementsprechend schnell verläuft der Heilungsprozess, Murray will bei den French Open (Ende Mai) wieder an den Start gehen.

Der Brite erklärte: "In den letzten vier, fünf Tagen konnte ich wieder mehr aufschlagen. Noch nicht so schnell wie ich es gerne hätte, aber ich hoffe, dass es in den letzten fünf oder sechs Tagen wieder ein normales Niveau erreicht." Er ist sicher: "Bei den French Open bin ich dabei."

Die anstehenden Monte Carlo Masters werden jedoch ein Rennen mit der Zeit: "Ich werde jeden Tag etwas besser und werde es versuchen. Ich muss mit dem Ellbogen aber geduldig sein, es kann einige Zeit dauern."

